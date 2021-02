Formazione del clero: Sicilia, al via un percorso online dedicato alla “parrocchia”

Al via, in modalità online, il percorso formativo sulla parrocchia proposto ai seminaristi del sesto anno, ai diaconi transeunti e ai presbiteri appena ordinati delle Chiese di Sicilia (22-25 febbraio). Il percorso formativo intende approfondire il tema della parrocchia alla luce dell’istruzione della Congregazione per il clero “La conversione pastorale della comunità parrocchiale al servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa”, pubblicata il 29 giugno 2020. La relazione d’apertura è stata tenuta dal sottosegretario della Congregazione per il Clero, mons. Andrea Ripa, che ha trattato il tema della parrocchia come “comunità di comunità”. In un suo passaggio ha ripreso l’istruzione proponendo alle parrocchie di assumere lo stile del santuario, connotato dall’accoglienza, dalla vita di preghiera e dal silenzio che ristora lo spirito. “La parrocchia dovrebbe rappresentare per tutti la meta desiderata della propria ricerca interiore e il luogo dove ci si incontra con il volto di Cristo misericordioso”.

Diversi altri relatori proporranno aspetti differenti della pastorale parrocchiale: don Valerio Pennasso, direttore dell’Ufficio nazionale della Cei per i beni culturali ecclesiastici, tratterà della cura del patrimonio, mentre mons. Nunzio Galantino, presidente dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, parlerà del binomio “economia e vita pastorale”.