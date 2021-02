Papa Francesco: telegramma di cordoglio al presidente Mattarella per “nobili figli della nazione italiana”

“Con dolore ho appreso del tragico attentato avvenuto nella Repubblica Democratica del Congo, nel quale hanno perso la vita il giovane ambasciatore italiano Luca Attanasio, il carabiniere trentenne Vittorio Iacovacci e il loro autista congolese Mustapha Milambo”. È quanto si legge nel telegramma inviato dal Papa al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Nel messaggio, Francesco esprime il suo “sentito cordoglio ai loro familiari, al Corpo Diplomatico e all’Arma dei Carabinieri per la scomparsa di questi servitori della pace e del diritto”. “Raccogliamo l’esemplare testimonianza del signore ambasciatore, persona di spiccate qualità umane e cristiane, sempre prodigo nel tessere rapporti fraterni e cordiali, per il ristabilimento di serene e concordi relazioni in seno a quel paese africano”, l’invito del Papa: “Come pure quella del carabiniere, esperto e generoso nel suo servizio e prossimo a formare una famiglia”. “Mentre elevo preghiere di suffragio per il riposto eterno di questi nobili figli della nazione italiana – conclude il Santo Padre -, esorto a confidare nella Provvidenza di Dio, nelle cui mani nulla va perduto del bene compiuto, tanto più quando è confermato con la sofferenza e il sacrificio. A lei, signor Presidente, ai congiunti e ai colleghi delle vittime e a tutti coloro che piangono per questo lutto invio di cuore la mia benedizione”.