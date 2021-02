Consultori cattolici: Treviso, Francesco Gallo è il nuovo coordinatore generale del consultorio del Centro famiglia

Nuove forze in campo nel direttivo del consultorio del Centro della famiglia di Treviso in un periodo che si preannuncia molto complesso per le famiglie. È il trevigiano Francesco Gallo il nuovo coordinatore generale che supporterà Adriano Bordignon alla guida del consultorio con l’incarico di supervisionare i servizi di sostegno, accompagnamento e formazione offerti a persone, coppie e famiglie. “Un mandato di straordinaria importanza, quello che attende Gallo, per garantire ancor più attenzione e cura ai servizi offerti dal consultorio, soprattutto in questa delicata fase pandemica, che ha visto l’acuirsi, anche nel nostro territorio, di situazioni di fragilità emotiva, disagio psicologico e marginalità sociale – si legge in un comunicato -. I fatti tragici di questi giorni, infatti, inducono a prospettare un periodo molto delicato nel quale sarà sempre più necessario offrire a persone e famiglie risposte tempestive, efficaci e di facile accesso”.

Già alla guida dei Servizi sociali dell’ex Ulss 8 di Asolo e dirigente di lungo corso esperto nei Servizi alla famiglia per la Direzione regionale del Veneto al Welfare, il nuovo coordinatore generale “porta al consultorio familiare di via San Nicolò un prezioso bagaglio di esperienze di governance e gestione delle politiche familiari sia in ambito socio-sanitario sia nel mondo dell’associazionismo locale e nazionale”. Per il direttore del Centro della famiglia Adriano Bordignon, “in questa fase delicata è necessario approntare risposte appropriate e tempestive, ma serve investire sul coordinamento tra gli attori del welfare locale”.