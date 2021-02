Giovani: Rondine, tornano gli Open day digitali per far conoscere il “Quarto anno liceale d’eccellenza”

Rondine Cittadella della Pace scommette sui giovani italiani e rilancia il “Quarto anno liceale d’eccellenza”: la sua risposta formativa ai conflitti generati dalla pandemia dedicata agli adolescenti. Venerdì 26 febbraio alle 17.30 il secondo appuntamento degli Open day digitali per scoprire l’offerta formativa per l’anno scolastico 2021/2022 e per affrontare insieme le criticità causate dall’emergenza Covid anche nel mondo della scuola. In diretta dalla Cittadella della Pace e live su Facebook @rondinecittadellapace un nuovo appuntamento con un focus dedicato ai giovani che hanno vissuto l’esperienza di Rondine e oggi possono raccontare come il “Metodo Rondine” abbia permesso loro di affrontare i conflitti del presente e trasformarli in opportunità di crescita personale e professionale.

“Il Quarto anno liceale d’eccellenza è una scommessa necessaria sul futuro. La parola chiave è speranza – afferma Franco Vaccari, fondatore e presidente di Rondine -. Ripartiamo dai nostri giovani, dalla forza della vita che è in loro, dal coraggio e dall’energia che mai come oggi rischiano di andare perduti se non indirizzarti sulla giusta strada. Come adulti il nostro ruolo è quello di sostenere: siamo come Atlante che sulle spalle regge il peso dell’universo. Mai come oggi così complesso e conflittuale in questa pandemia. Noi siamo la struttura su cui devono poter fare affidamento; loro sono la pietra più preziosa che deve imparare a risplendere. Rondine è il luogo dove i giovani possono riscoprire l’umano che è in loro e li circonda. La libertà e le potenzialità di essere sé stessi per impostare un progetto di vita autentico, tornare a sognare il futuro, oltre le difficoltà e le incertezze del nostro tempo. Questo significa diventare giovani leader generosi e consapevoli”.

Per il sesto anno Rondine Cittadella della Pace propone un’opportunità formativa e di studio riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca come percorso di sperimentazione per l’innovazione didattica, rivolta a 27 studenti di tutta Italia dei licei classico, scientifico e delle scienze umane di tutta Italia che vogliono frequentare la classe quarta in una scuola interattiva, all’interno di una realtà internazionale, capace di mettere in comunicazione diversi Paesi e culture. È possibile effettuare l’iscrizione on line per accedere alla selezione del progetto e ai contributi a sostegno degli studenti entro il 28 febbraio 2021. Info: segreteria@quartoanno.rondine.org.