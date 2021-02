A un anno dal primo caso di Covid, l‘Alto Adige supera oggi, 23 febbraio, il numero di mille vittime collegate al virus. “Le ricordiamo tutte nella preghiera – sottolinea in questa circostanza il vescovo di Bolzano-Bressanone, Ivo Muser, richiamando alla responsabilità e al senso civico: “Preghiamo per loro e per i loro familiari e amici, che in molti casi non hanno potuto e non possono essere presenti nel momento dell’ultimo saluto”.