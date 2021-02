Attacco in R. D. Congo: Donatienne Nshole (Cenco) a Radio InBlu2000, “zona della tragedia è senza controllo”

“La zona in cui si è verifica questa tragedia è una zona totalmente fuori controllo”. Lo ha detto il segretario generale della Cenco, la Conferenza episcopale del Congo, abbé Donatienne Nshole, in un’intervista a InBlu2000, la radio nazionale Dab della Conferenza episcopale italiana, commentando l’agguato mortale all’ambasciatore italiano Luca Attanasio e al carabiniere della sua scorta Vittorio Iacovacci avvenuto nella Repubblica democratica del Congo. “Poco tempo fa – ha aggiunto il segretario generale della Cenco – la Conferenza episcopale del Congo ha mandato una missione di ascolto e vicinanza a Beni, Butembo e Bunia. A Bunia abbiamo visitato i campi degli sfollati e dei rifugiati interni che sono circa 2 milioni. Operano tanti gruppi ribelli e ci sono giri di affari. C’è economia criminale. I vescovi stanno riflettendo e nei giorni prossimi potranno elaborare un documento sul tema dell’insicurezza”. “È una grande desolazione – ha sottolineato il segretario generale della Cenco a InBlu2000 – la notizia che è arrivata mentre i vescovi membri del comitato permanente erano in riunione. Durante questa riunione si parlava anche, non a caso, dell’insicurezza nell’Est del Paese. È veramente una bruttissima notizia che induce tutti ancora ad alzare la voce per chiedere ai responsabili di rendere sicuro il Congo”.