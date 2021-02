“In tutto il territorio diocesano di Ventimiglia-Sanremo, le parrocchie sospendano le attività in presenza di catechesi e tutte le attività educative, formative e ludiche in presenza, da mercoledì 24 febbraio a venerdì 5 marzo compresi”. Lo dispone il vescovo, mons. Antonio Suetta, alla luce dell’ordinanza regionale, in corso di definizione, per il Ponente ligure, dove “si registra un’incidenza superiore alla media della pandemia da Covid-19”.