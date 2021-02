L’arcivescovo metropolita di Napoli, mons. Domenico Battaglia, già in quarantena dall’inizio di questo mese è risultato negativo al tampone per il Covid-19. Lo ha annunciato lo stesso presule con una lettera indirizzata a sacerdoti e consacrati. “Ora l’arcivescovo dovrà osservare un periodo di convalescenza prima di riprendere pienamente il suo ministero pastorale alla guida dell’arcidiocesi di Napoli”, si legge in una nota della diocesi.