Economia sostenibile: Caritas Cagliari, al via e-commerce etico con prodotti del territorio

Un e-commerce etico con prodotti tipici del territorio sardo. Giovedì 25 febbraio alle ore 11.30 a Ballao (Cagliari) presso il salone della parrocchia Santa Maria Maddalena e in diretta online sulla piattaforma Zoom al link https://bit.ly/2NVE2Rh (ID riunione: 813 8746 0041 passcode: 417545) si terrà la presentazione dell’e-commerce etico www.terreritrovate.it L’iniziativa nasce da una interlocuzione da parte della Caritas diocesana di Cagliari con i sindaci, i parroci e le piccole realtà produttive del Gerrei, proseguita nel tempo grazie al rapporto tra l’impresa sociale Lavoro Insieme e la Fondazione Carlo Enrico Giulini. Lo scopo è “trasformare l’isolamento del territorio in opportunità per uno sviluppo economicamente ed ecologicamente sostenibile”. Al progetto “Terre ritrovate” hanno scelto di aderire più di dieci aziende locali, con l’obiettivo di sostenere il territorio valorizzandone le produzioni tipiche. L’e-commerce consente di rivolgersi ad un pubblico attento ai temi sociali, dando risalto alle buone pratiche.