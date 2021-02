Quaresima: Novara, da stasera le dieci catechesi di mons. Brambilla sui Santi Segni

Saranno dedicate a “Praticare e raccontare i Santi Segni” le 10 catechesi quaresimali proposte in streaming dal vescovo di Novara, mons. Franco Giulio Brambilla. L’itinerario, con appuntamenti ogni martedì e venerdì a partire da oggi, 23 febbraio, accompagneranno i fedeli nel cammino verso la Pasqua.

“Dopo le catechesi sui segni della croce, dell’acqua, della luce, dell’olio, del pane e del vino – spiega una nota –, per questa Quaresima l’attenzione sarà posta sullo stare in piedi, inginocchiarsi, battersi il petto, alzare e imporre le mani, sul cero, sulla cenere, sull’incenso, sulle vesti, sulle campane, per chiudere con la ‘Benedizione’”.

Le riflessioni di mons. Brambilla saranno trasmesse in diretta sul canale YouTube del Progetto Passio (alle 19), rilanciato dai social network diocesani e in differita su Video Novara, Onda Novara Tv e Azzurra Vco.