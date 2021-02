Diocesi: Piazza Armerina, don Salvatore Bevacqua celebra 50 anni di sacerdozio

La diocesi di Piazza Armerina in festa per il 50° anniversario di ordinazione sacerdotale di don Salvatore Bevacqua. In occasione del giubileo sacerdotale, una celebrazione è stata presieduta dal vescovo, mons. Rosario Gisana, nella parrocchia San Giuseppe a Villapriolo.

Era il 21 febbraio 1971 quando il giovane Salvatore, all’età di 24 anni, fu ordinato, assieme ad altri 11 giovani seminaristi, dal card. Giuseppe Siri, nella cattedrale di Genova, città dove si era trasferito con la sua famiglia per motivi di lavoro. In quella diocesi è rimasto incardinato fino ad oggi, pur svolgendo la sua attività pastorale dal 1994 nella natìa Villapriolo, comunità dell’ennese. Già dieci anni fa don Bevacqua aveva festeggiato in maniera solenne il quarantesimo di ordinazione con alcuni compagni di ordinazione giunti appositamente da Genova concelebrando la messa solenne con don Paolo Micheli, don Lino Pier Pan, don GianAndrea Grosso, don Antonio Servetto e don Isidoro Damonte. Una celebrazione più solenne di quella di oggi è prevista per l’estate prossima, pandemia permettendo, assieme ad alcuni sacerdoti della diocesi piazzese che celebrano in questo 2021 il cinquantesimo di ordinazione: don Ettore Bartolotta, don Michele Mattina e don Mario Saddemi.