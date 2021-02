Televisione: Ammirati (Rai Fiction), “il patto di fiducia tra Montalbano e i nostri telespettatori non delude”

“Montalbano è testimonial della fiction Rai e dell’italianità precisa”. A dirlo è Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction, durante la presentazione alla stampa dell’ultimo episodio della serie “Il commissario Montalbano”, questa mattina. Il film andrà in onda il prossimo 8 marzo su Rai Uno e come annunciato dai produttori e dalla rete sarà l’ultimo della fiction cominciata oltre venti anni fa. “Luca (Zingaretti, ndr) – ha commentato Ammirati – è un impareggiabile interprete del glocal. Le grandi scenografie ci riportano le mancanze di due grandi: Alberto Sironi e Andrea Camilleri. Il patto di fiducia fra Montalbano e i nostri telespettatori – ha aggiunto – non delude e non si piega a compromessi. Montalbano va dritto per la sua strada. Intorno ha un mondo velenoso, pieno di trappole. L’attore che ha preso il corpo del personaggio per noi è un valore imprescindibile insieme alla squadra che ci danno la certezza di quello che vedremo. È un circolo virtuoso fra la grandezza della letteratura di Camilleri e la serialità. In questo ultimo Montalbano scopriamo qualcosa di più: nel grande personaggio c’è una crepa che ci darà qualche emozione. La novità umana e sentimentale crea una nuova personalità”.