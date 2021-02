Diocesi: Prato, domani sera il vescovo Nerbini incontra i cantori delle corali parrocchiali in diretta tv. Ospite mons. Frisina

Dopo l’incontro con i laici impegnati in parrocchia, questa volta il vescovo di Prato Giovanni Nerbini sarà in dialogo con i direttori, i cantori e i musicisti dei cori parrocchiali. L’appuntamento è per domani su Tv Prato con inizio alle 20,45, al termine di una edizione ridotta del telegiornale della sera.

“L’obiettivo dell’incontro – spiega Nerbini – è quello di aiutare i tanti cori che animano le messe in parrocchia ad armonizzare il proprio repertorio alla liturgia”. La realtà delle corali nelle parrocchie è molto diffusa e rappresenta una ricchezza per le comunità, sia come impegno personale, sia come elemento che impreziosisce e rende più bella una celebrazione. Allo stesso tempo “il canto non è un mero elemento ornamentale ma parte necessaria e integrante della liturgia solenne”, scrive la Cei nel testo di presentazione del nuovo Messale romano, pubblicato pochi mesi fa. Nella nuova edizione infatti c’è molto spazio alla musica e in molte parti sono stati inseriti pentagrammi per accompagnare le parole pronunciate dal sacerdote o dai fedeli.

Domani sera il vescovo darà consigli e farà esempi sull’utilizzo della musica nella liturgia domenicale. Ospite dell’incontro mons. Marco Frisina, direttore del coro della diocesi di Roma e apprezzato compositore di brani di musica sacra che interverrà con un contributo video. In cattedrale saranno presenti i rappresentanti dei cori parrocchiali pratesi. Chi vuole potrà intervenire in diretta via Whatsapp o sms al numero 331-1888676 oppure scrivendo un commento al post della diretta streaming in onda sulle pagine Facebook di Tv Prato e della diocesi di Prato.