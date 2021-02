Polonia: Quaresima ecumenica e solidale. Mano tesa agli anziani colpiti dal Covid

“Sostegno alle persone anziane sofferenti a causa della pandemia e promozione della crescita personale nello spirito d’amore verso il prossimo”: sono due finalità che si prefigge quest’anno l’iniziativa ecumenica quaresimale “Tempo della misericordia” lanciata per la 15ª volta dalla Caritas polacca, insieme all’organizzazione Eleos della Chiesa ortodossa e alle diaconie delle Chiese evangeliche augustana e riformata. Il mercoledì delle Ceneri nelle scuole polacche sono stati collocati 350mila salvadanai per raccolta fondi destinati agli anziani. L’iniziativa, la cui conclusione è prevista domenica 11 aprile, Domenica della Misericordia, durerà per tutto il periodo della Quaresima e tutta la Settimana della Misericordia. “Il nostro obiettivo è quello di attrarre l’interesse dell’opinione pubblica verso le persone anziane colpite da Covid-19, direttamente o indirettamente, ma è anche un particolare appello affinché stiamo attenti ai bisognosi che sono proprio accanto a noi, dei quali spesso non ci accorgiamo nemmeno, assaliti da problemi della quotidianità impellente”, ha affermato don Marcin Izycki, direttore della Caritas Polska. Il sacerdote ha anche sottolineato la dimensione spirituale dei segni concreti della misericordia “iscritti nel carattere del periodo quaresimale”. “Il virus che ci ha chiusi tutti in casa non è in grado di soggiogare l’amore cristiano”, ha sottolineato invece don Doroteusz Sawicki, direttore dell’Eleos.