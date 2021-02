Coronavirus Covid-19: Cile, anche le chiese e gli ambienti parrocchiali diventano centri di vaccinazione

(Foto: diocesi di Osorno)

Chiese e ambienti parrocchiali concessi per la vaccinazione contro il Covid-19. Accade in numerose diocesi cilene, così come viene riportato dal sito internet della Conferenza episcopale (Cech). A Rancagua la diocesi ha messo a disposizione tre chiese, ricordando che il “vaccino è un atto d’amore verso il prossimo e una responsabilità morale”.

A Concepción il parroco dell’Ascensione del Signore, padre Héctor Osorio, ha messo a disposizione alcuni ambienti della propria parrocchia. La Chiesa ha messo a disposizione questi ambienti come segno “affinché la popolazione abbia la fiducia di essere vaccinata, come ha fatto Papa Francesco. Siamo felicissimi di poter aprire le porte della nostra parrocchia per offrire un servizio alla comunità, per prevenire e prenderci cura gli uni degli altri”, ha concluso padre Osorio.

Nella diocesi di Osorno i vaccini si svolgono nella cattedrale e in altre chiese, su volontà del vescovo, mons. Jorge Concha, che ha insistito sull’importanza di questa attività che si sta svolgendo nella diocesi, “a cui tutti noi dobbiamo unirci e che dobbiamo sostenere, perché si tratta di promuovere la salute, la vita: questo è un bene per tutti” oltre che un “segno di fratellanza”. A Chillán la parrocchia di San Vincenzo De Paoli si è trasformata in un centro di vaccinazione. “Siamo molto felici di poter contribuire a questa importante campagna per il nostro Paese. La gente ha accolto con favore la disponibilità che la parrocchia ha dimostrato nell’aprire le sue porte”, ha commentato il parroco, padre Gonzalo Gómez.