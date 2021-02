Clima: Guterres (Segretario generale) al Consiglio di sicurezza Onu, “2021 anno decisivo per azione comune contro l’emergenza climatica”

“Il 2021 è un anno decisivo per l’azione comune contro l’emergenza climatica”. Lo ha affermato il Segretario generale dell’Onu António Guterres rivolgendosi al membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite: “La crisi climatica è la sfida multilaterale del nostro tempo. Sta già avendo ripercussioni in tutti i settori dell’attività umana. Il superamento di questa crisi richiede coordinamento e cooperazione secondo una scala senza precedenti”. Guterres auspica “l’impegno di tutte le organizzazioni multilaterali”, e chiede ai Paesi membri del Consiglio di sicurezza dell’Onu di “usare la loro influenza durante questo anno cruciale per garantire il successo della Cop26 e mobilitare altri attori, comprese le istituzioni finanziarie internazionali e il settore privato, a fare la loro parte”. Rivolgendosi poi al primo ministro britannico Boris Johnson, il Segretario generale dell’Onu ha espresso “il pieno sostegno delle Nazioni Unite alla presidenza britannica della Cop26, insieme ai copresidenti italiani”.