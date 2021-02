Televisione: Rai Uno, l’8 marzo l’ultimo episodio del “Commissario Montalbano”. Degli Esposti (produttore), “dopo fine Covid prenderemo decisione su futuro”

Cala il sipario su “Il commissario Montalbano”. La serie tv della Rai chiude con un ultimo episodio, dal titolo “Il metodo Catalanotti”, che andrà in onda il prossimo 8 marzo su Rai Uno. Il poliziotto più famoso d’Italia sarà alle prese con il mondo della recitazione ma anche dei lati più oscuri e inconfessabili dell’animo umano. “Dopo la fine del Covid prenderemo una decisione sul futuro. Per noi e per il pubblico, Montalbano è eterno”, afferma Carlo degli Esposti, produttore della fiction. L’ultimo episodio del commissario avrà la regia firmata da Luca Zingaretti e da Alberto Sironi, scomparso nell’agosto 2019, pochi mesi dopo il papà di Montalbano, Andrea Camilleri. La serie, in onda dal 1999, è prodotta dalla Palomar in collaborazione con Rai Fiction. “Il racconto – dice Degli Esposti – è legato al mondo del teatro che è stata la grande passione di Camilleri. Questo è uno degli ultimi tre film che abbiamo prodotto dentro la tempesta perfetta che ha fatto sparire Camilleri, per noi un timoniere, e di botto Alberto Sironi. Luca, da vero comandante in seconda, ha preso il timone. È bello che quest’anno vada in onda nel giorno dedicato alle donne perché è dedicato alla femminilità. Ciò ci riempie di onore”. Sulla parola fine, quindi, Degli Esposti non è stato rigido, anzi, si è dimostrato aperto: “Il Covid ci impedisce di tornare sul set con la tranquillità e la concentrazione degli ultimi venti anni. Aspettiamo che finisca, abbiamo bisogno di tempo. Le grandi mancanze possono avere solo un grande nemico: la fretta”.