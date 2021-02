Coronavirus Covid-19: Anelli (Fnomceo) “con vaccini dal medico di famiglia si apre una nuova fase”

“Il protocollo d’intesa firmato al ministero della Salute fra le Regioni e i rappresentanti dei medici di famiglia apre, nei fatti, una nuova fase del piano vaccinale anti Covid”. Lo afferma il presidente della Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei medici, Filippo Anelli, che accoglie con favore la sigla dell’accordo tra Governo, Regioni e sindacati che costituisce una cornice nazionale per il coinvolgimento dei medici di medicina generale nella campagna di vaccinazione anti-Covid.

“Avendo a disposizione nel Paese una rete capillare e prossima al cittadino di 40mila medici vaccinatori – i medici di famiglia, appunto -, e disponendo, ovviamente, di un numero sufficiente di vaccini, sarà possibile, in tempi relativamente brevi, sottoporre a vaccinazione gli anziani, i pazienti più fragili e quelli affetti da particolari patologie – prosegue Anelli -. E questo con le stesse modalità utilizzate, tra novembre e dicembre e ormai da tempo, per somministrare il vaccino antinfluenzale”. “Si potrà fare il vaccino nello studio del proprio medico, a domicilio o presso strutture individuate dalle Regioni – conclude il presidente Fnomceo -. Il rapporto di alleanza che lega il medico al paziente, la conoscenza approfondita e costante delle condizioni cliniche del cittadino aiuteranno a raggiungere, in un clima di serenità e fiducia, gli obiettivi fissati dal piano di vaccinazione, nel rispetto della dignità di ogni persona”.