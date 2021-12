Romania: patriarca ortodosso Daniel, nel messaggio natalizio invito a solidarietà e generosità. “Aver cura della salute propria e altrui”

(foto basilica.ro)

“L’incarnazione del Figlio di Dio ci svela la verità secondo la quale l’amore onnipotente di Dio è umile e generoso”, afferma il patriarca Daniel, della Chiesa ortodossa romena, nella sua lettera pastorale per il Natale. Quest’amore, spiega, che “è il fondamento e il cuore della fede cristiana”, chiama anche ogni uomo a un atteggiamento umile e generoso. “Soprattutto in questo periodo di crisi sanitaria ed economica è una stringente urgenza aiutare chi è in difficoltà”, prosegue il patriarca ortodosso, invitando i fedeli ad essere misericordiosi e generosi, e chi è povero ad “essere almeno generoso in compassione e solidarietà”. “L’attuale pandemia – aggiunge – ha portato in Romania e nel mondo intero tanta sofferenza, malattia, depressione e morte. Preghiamo tanto Dio per il rapido fine della pandemia, perché possiamo vivere e lavorare liberamente. Abbiamo dunque piena fiducia nella forza della preghiera e tanta responsabilità per la salute propria e del prossimo”. Inoltre, il capo della chiesa ortodossa romena incoraggia tutti, alla vigilia del nuovo anno, a ringraziare Dio “per il dono della vita e della salute, che devono essere conservate e coltivate con tanta cura, umiltà e sapienza, per il bene personale, della famiglia e della società nella quale viviamo: mostriamo amore misericordioso e solidarietà verso tutti i malati, e anche tanto apprezzamento per i medici che li curano per riavere la salute”. Il patriarca Daniel celebrerà il 25 dicembre la messa di Natale nella cattedrale patriarcale di Bucarest.