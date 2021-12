Africa: Comunità di Sant’Egidio, il governo di Cipro sosterrà campagna vaccinale anti Covid-19 in Mozambico e Repubblica Centrafricana

Il governo della Repubblica di Cipro sosterrà, con una donazione, la campagna vaccinale per la pandemia da Covid-19 in due Paesi africani, il Mozambico e la Repubblica Centrafricana, in collaborazione con il programma Dream della Comunità di Sant’Egidio, attivo da anni per la cura e la prevenzione dell’Aids in Africa. La decisione è stata presa a seguito della storica visita di Papa Francesco e delle espressioni di solidarietà che le sue parole hanno suscitato nella popolazione cipriota. Un forte appello a favore dei rifugiati presenti sull’isola, che provengono in larga parte dal continente africano. I fondi stanziati permetteranno di incrementare le vaccinazioni anti Covid-19 nei centri Dream.