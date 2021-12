Natale: Caritas Bolzano-Bressanone, “ancora possibile acquistare i regali solidali per aiutare un senzatetto in Alto Adige, una famiglia povera in Africa o anziani in Serbia”

Chi è ancora alla ricerca di un regalo originale per Natale, lo può trovare con un clic nello shop online della Caritas di Bolzano-Bressanone all’indirizzo www.caritas.bz.it. Con i “regali solidali” sarà possibile fare felici i destinatari del regalo e, contemporaneamente, persone bisognose in Alto Adige e nel mondo.

“Una cena piacevole e poi raggomitolarsi nel letto caldo: può sembrare qualcosa di scontato al giorno d’oggi avere una dimora, non lo è però per tutti. Anche in Alto Adige, infatti, il numero delle persone senza dimora continua a crescere. Si tratta spesso di persone che fino a poco tempo fa avevano una ‘vita normale’: alcune sono state colpite da tragedie o eventi inaspettati, altre si sono trovate senza sufficienti entrate per riuscire a sostenere da sole un affitto. Dover cercare tutte le sere un posto dove dormire è diventata una triste realtà”, si legge in una nota della Caritas altoatesina.

“Un pasto e una notte in un letto caldo possono rincuorare queste persone” e grazie all’iniziativa “regali solidali” tutto questo è possibile.

Un tetto sopra la testa e un pasto caldo per una persona senza dimora insieme ad altri 16 regali solidali possono essere acquistati sul sito della Caritas diocesana. È possibile scegliere un “Salvagente famigliare” per persone povere in Alto Adige, capre, asinelli, galline, sementi e microcrediti per famiglie bisognose in Africa oppure legna da ardere per anziani in Serbia e molto altro ancora.

“Tutti i regali possono essere acquistati comodamente e velocemente da casa. Il certificato d’acquisto personalizzato e il pacchetto regalo saranno inviati via mail, potranno così essere stampati e piegati. Il pagamento avverrà tramite bonifico o carta da credito”, precisa la Caritas di Bolzano-Bressanone.