Cammino sinodale: Carpi, una pagina dedicata sul sito diocesano

Il Cammino sinodale della Chiesa di Carpi ora si potrà seguire anche sul web. È on line da qualche giorno una pagina dedicata a questa grande iniziativa di partecipazione che coinvolge la Chiesa cattolica a livello mondiale a partire dalle singole chiese locali.

Nella pagina vengono riportati tutti gli aggiornamenti relativi ad attività, commenti, interventi del vescovo inerenti il Cammino sinodale, insieme ad una raccolta di documenti materiali elaborati a livello nazionale e locale, all’indicazione dei referenti diocesani con il team sinodale recentemente costituito e i contatti per inviare i resoconti dei gruppi sinodali che si stanno costituendo sul territorio.

I “gruppi sinodali” rappresentano la particella costitutiva di tutto il percorso sinodale possono essere costituiti all’interno di parrocchie e associazioni ma l’esortazione forte è quella di aprirli all’incontro con altre persone non praticanti o non credenti o di altre religioni affinché sia veramente un ascolto di ciò che la società di oggi si attende dalla Chiesa cattolica.

I referenti diocesani sono Laura Lamma e Simone Ghelfi, a loro va comunicato l’avvio di un gruppo sinodale e trasmesso l’esito sotto forma di un sintetico verbale di una pagina. In questo compito di stimolo e di verifica dell’attività dei gruppo sinodali i referenti sono coadiuvati dal team sinodale, eterogeneo per provenienza associativa e territoriale: Benedetta Bellocchio, ambito comunicazione e sanità, Fossoli; Matteo Casalgrandi, ambito scuola e sport, S. Giuseppe Artigiano; Marco Iori, vice presidenti adulti Azione Cattolica, Cibeno; Federica Marampon, Masci e Gruppo Laudato si’, cattedrale; Massimo Michelini, ambito lavoro e sport, Concordia; Franco Pantaleoni, segreteria gestionale diocesana, S. Bernardino Realino; Maria Grazia Rizzatti, responsabile di Zona Agesci, Mirandola; Massimo Vincenzi, Comunione e Liberazione, Limidi.