Natale: Consiglio regionale del Lazio dona oltre 500 “Regali sospesi” Unicef ai bambini degli ospedali

In occasione del Natale, il Consiglio regionale del Lazio ha deciso di dare un sostegno concreto a tanti bambini in difficoltà, sostenendo l’iniziativa dell’Unicef Italia “Regalo sospeso”, realizzata in collaborazione con Clementoni: oltre 500 bambini ricoverati nei reparti di pediatria del Lazio – alcuni dei quali in oncologia pediatrica – riceveranno speciali kit gioco. L’iniziativa è stata presentata oggi a Roma, nel corso di una conferenza stampa presso il Policlinico Umberto I. Nelle prossime ore avverranno 3 consegne speciali dei Regali sospesi: una delegazione con il portavoce dell’Unicef Italia Andrea Iacomini distribuirà i regali presso l’Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico Umberto I e subito dopo presso l’Ospedale pediatrico Bambino Gesù; domani 22 dicembre, alle ore 13 presso la Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs a Roma avverrà la terza consegna del Regali sospesi a Roma. Il “Regalo sospeso” è un’iniziativa dell’Unicef Italia, realizzata quest’anno in collaborazione con Clementoni, con l’obiettivo di consegnare a 2.000 bambini – ospitati in strutture ospedaliere e in case famiglia in Italia – speciali kit gioco realizzati dallo street artist romano Merioone, e aiutare tanti bambini vulnerabili nel mondo. Ogni Regalo è composto da un activity book, puzzle, kit per colorare e carte mimo. Attraverso questo gesto di solidarietà anche tanti bambini vulnerabili nel resto del mondo beneficeranno dei programmi di sostegno e protezione dell’Unicef.