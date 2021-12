Sanità: S. Giovanni Rotondo, domani il card. Parolin inaugurerà tre nuove unità operative dell’ospedale di Padre Pio

Domani, alle ore 11.30, il cardinale segretario di Stato vaticano, Pietro Parolin, visiterà l’Irccs Casa Sollievo della Sofferenza, l’Opera di San Pio da Pietrelcina a San Giovanni Rotondo. Durante la visita – si legge in una nota – il cardinale benedirà e taglierà il nastro a 3 nuove unità operative: l’Osservazione breve intensiva (Obi) del Pronto Soccorso, la Geriatria sub intensiva e l’Unità di terapia intensiva ematologica, quest’ultima già preesistente e recentemente ristrutturata. Alle inaugurazioni sarà presente anche il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. Al termine del percorso, alle 12.30, sul pronao dell’ospedale, il card. Parolin rivolgerà il suo messaggio di indirizzo e gli auguri per le festività natalizie al personale dell’Opera di San Pio e a tutti i convenuti.