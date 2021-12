Commissione Ue: cooperazione con Paesi e regioni partner di tutto il mondo. 26 miliardi per lotta al Covid, clima, inclusione sociale

La Commissione ha adottato i programmi indicativi pluriennali (Pip) di Europa globale, che definiscono i settori prioritari di cooperazione con i Paesi e le regioni partner di tutto il mondo per il periodo 2021-27. La programmazione comprende anche la dotazione finanziaria per il periodo 2021-2024 (a livello di Paese) e per il periodo 2021-2027 (a livello di regione) che sosterrà la cooperazione per un importo totale di quasi 26,3 miliardi di euro. L’adozione dei Pip per Paese e per regione “apporterà un contributo consistente per affrontare le azioni per il clima, l’inclusione sociale, lo sviluppo umano, la migrazione e gli sfollamenti forzati, nonché per conseguire gli obiettivi in materia di genere e biodiversità”, riferisce un comunicato della Commissione. L’Alto rappresentante per la politica estera Josep Borrell ha dichiarato: “Dobbiamo tradurre le parole in azioni. Gli investimenti nell’ambito del programma Europa globale consentiranno all’Ue di realizzare le sue priorità politiche e rispondere efficacemente ai bisogni dei Paesi e delle regioni partner, che vanno dalla pace, sicurezza e stabilità sostenibili alle sfide globali, come il contrasto all’epidemia di Covid-19 e la lotta contro i cambiamenti climatici”. L’Ue, sottolinea, “rimane il principale donatore mondiale di aiuti umanitari e allo sviluppo e continueremo a difendere un futuro più equo e prospero in tutto il mondo”.