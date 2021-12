Salute: ministro Speranza, “le risorse per la sanità sono l’investimento più grande per il nostro Paese”

“Le risorse per la sanità sono l’investimento più grande per la qualità di vita delle persone. Ma da sole non bastano: occorrono quelle riforme che proprio nel libro del professor Ricciardi che viene presentato oggi sono ben tracciate e descritte” – così il ministro della Salute Roberto Speranza intervenendo ieri alla presentazione del libro di Walter Ricciardi, ordinario di Igiene generale e applicata all’Università Cattolica e consigliere del ministro della Salute per l’emergenza da coronavirus, dal titolo “Sanità pubblica. Scienza e politica per la salute dei cittadini” (ed. Vita e pensiero) che si è tenuta presso il Polo Universitario “Giovanni XXIII” del campus di Roma della Cattolica.

“Con il professor Ricciardi – ha proseguito il ministro – abbiamo lavorato fin dall’inizio della pandemia in mesi senza precedenti nella storia del nostro Paese, in cui scienza, istituzioni e accademia si sono trovate davanti ad una sfida enorme, e lo abbiamo fatto sempre nel nome dell’evidenza scientifica”.

Due, ha concluso Speranza citando i contenuti del volume, le “cose essenziali per il futuro del nostro Paese: anzitutto, la consapevolezza e la fiducia nella cultura costituzionale del nostro Servizio sanitario nazionale, perfettamente riassunto nell’art. 32 della Carta, dove la parola chiave è ‘individuo’, cioè essere umano: il diritto a essere curati è un diritto universale”. Quindi “il rafforzamento, proprio sulla base di questa consapevolezza, di strutture e organizzazioni che ci consentano di rendere quel dettato costituzionale una realtà per tutti i cittadini, a partire dal tema delle risorse umane, primo punto fondamentale del rafforzamento del sistema, problema non ancora completamente risolto, dati i limiti imposti dai modelli di programmazione della spesa pubblica”.