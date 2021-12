Papa Francesco: messaggio Giornata pace, promuovere un “patto educativo globale per e con i giovani”

“Auspico che all’investimento sull’educazione si accompagni un più consistente impegno per promuovere la cultura della cura”. Lo scrive il Papa, nel messaggio per la Giornata mondiale della pace, in cui afferma che la cultura della cura, “di fronte alle fratture della società e all’inerzia delle istituzioni, può diventare il linguaggio comune che abbatte le barriere e costruisce ponti”. “Un Paese cresce quando dialogano in modo costruttivo le sue diverse ricchezze culturali”, spiega Francesco: “La cultura popolare, la cultura universitaria, la cultura giovanile, la cultura artistica e la cultura tecnologica, la cultura economica e la cultura della famiglia, e la cultura dei media”. È per questo, secondo il Papa, che è “necessario forgiare un nuovo paradigma culturale, attraverso un patto educativo globale per e con le giovani generazioni, che impegni le famiglie, le comunità, le scuole e le università, le istituzioni, le religioni, i governanti, l’umanità intera, nel formare persone mature”. “Un patto che promuova l’educazione all’ecologia integrale, secondo un modello culturale di pace, di sviluppo e di sostenibilità, incentrato sulla fraternità e sull’alleanza tra l’essere umano e l’ambiente”, aggiunge Francesco, ribadendo che “investire sull’istruzione e sull’educazione delle giovani generazioni è la strada maestra che le conduce, attraverso una specifica preparazione, a occupare con profitto un giusto posto nel mondo del lavoro”.