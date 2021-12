Ue: Michel (Consiglio), “nostra unità ci ha permesso di rimanere saldi di fronte a pericolose provocazioni alle frontiere”

“Abbiamo visto che, quando l’Unione e i suoi Stati membri lo desiderano, possono esercitare un’influenza considerevole”, afferma Charles Michel, presidente del Consiglio europeo, nella prefazione al volume “The european way”. “Il nostro forte impegno per la neutralità climatica entro il 2050 ha incoraggiato altri Paesi a seguire il nostro esempio. La nostra unità ci ha permesso di rimanere saldi di fronte a pericolose provocazioni alle frontiere. E siamo riusciti – sottolinea, forse con enfasi eccessiva – a convincere la comunità internazionale a negoziare un trattato internazionale sulle pandemie che renderà il mondo più preparato, più resiliente e più unito di fronte alle future crisi sanitarie”. “Infine, vediamo ogni giorno che il nostro modello di sviluppo e cooperazione, radicato nei valori fondamentali di dignità, libertà, democrazia e rispetto, ci rende sempre più attraenti in tutto il mondo”. Il volume contiene le tappe dell’Ue nel 2021 e i discorsi pronunciati in varie occasioni dallo stesso presidente. “Colgo l’occasione – si legge nelle ultime righe della prefazione – per augurare a te e alla tua famiglia un nuovo anno pieno di speranza, solidarietà, buona salute e tante iniziative interessanti”.