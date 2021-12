Repubblica Ceca: il progetto di “Natale cristiano” porta luce nell’oscurità

(Bratislava) – Oltre 130 chiese e luoghi di culto hanno aderito all’edizione di quest’anno del progetto “Natale cristiano” con oltre 1.722 programmi rivolti a tutte le persone di buona volontà. Il progetto, attivo già da diversi anni, rappresenta un modo unico di promuovere i valori cristiani e l’evangelizzazione. Non solo vi è una forte dimensione ecumenica, ma il progetto stesso è anche un buon esempio di come chiese e comuni possano collaborare efficacemente. “Negli ultimi due anni abbiamo assistito a un diverso tipo di Avvento. La pandemia ha portato un silenzio che forse prima non riuscivamo a trovare in noi stessi. Abbiamo più paura di ciò che accadrà in futuro. Ogni settimana la notte si allunga, ma ogni settimana c’è anche una candela in più che brilla sulla nostra corona di Avvento. La luce contro l’oscurità”, riflette Jan Grolich, governatore della Moravia meridionale. Mons. Vojtech Cikrle, vescovo della diocesi di Brno, ricorda nel suo messaggio tutti coloro che si sono trovati ad affrontare le insicurezze dei tempi moderni, augurandosi che possano “vivere questo Natale, e non solo il Natale, nella certezza che Dio li ama e che, con questa certezza, possano diventare segno della sua gloria e dono per gli altri”. Tra i programmi del progetto: sante messe e celebrazioni liturgiche, presepi in mostra in ogni angolo del Paese, concerti e rappresentazioni teatrali. Vengono inoltre fornite informazioni su turismo ecclesiale, pellegrinaggi e la Notte delle chiese. Info: krestanskevanoce.cz.