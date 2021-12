Diocesi: mons. Nostro (Mileto), omelie “no vax” sono “contrarie ai dettami della Chiesa”

“Dal pulpito non è assolutamente lecito parlare di cose che non riguardano il Vangelo. E se qualcuno lo fa agisce in maniera contraria ai dettami della Chiesa”. Lo precisa il vescovo di Mileto-Nicotera-Tropea, mons. Attilio Nostro, commentando le presunte omelie anti-vaccino pronunciate nella sua diocesi. La notizia, riportata dal Quotidiano del Sud che ha intervistato il vescovo sulla vicenda denunciata anche dall’Asp locale, è stata rilanciata dall’Avvenire di Calabria.

Nei giorni scorsi – spiega il settimanale diocesano della Chiesa reggina – si era diffusa, nel vibonese, la notizia di un sacerdote che avrebbe “sposato” delle posizioni “no vax”. “Un episodio – si legge nell’articolo pubblicato online – che avrebbe ingenerato ulteriore confusione tra i fedeli”.

Nei giorni scorsi, mons. Nostro si è recato in visita istituzionale all’ospedale “Jazzolino” di Vibo Valentia. Sulla vicenda, soddisfazione è stata espressa dal commissario dell’Asp locale, Maria Pompea Bernardi, che ha chiesto manforte a tutti gli attori sociali nella lotta al Coronavirus.