Filippine: tifone Rai, Caritas Bolzano-Bressanone dona 5mila euro e lancia raccolta fondi

Il tifone Rai ha causato gravi danni nelle Filippine: case scoperchiate, tralicci dell’elettricità rasi al suolo e interi villaggi inondati in poche ore. Si contano centinaia di vittime e più di 400mila sfollati, in seguito alla distruzione di almeno 10mila villaggi. Attraverso Caritas italiana, anche la Caritas diocesana di Bolzano-Bressanone ha messo a disposizione 5mila euro dal proprio fondo catastrofi per la Caritas filippina, partecipando ai primi aiuti. “Vista la drammatica situazione, si invita la popolazione dell’Alto Adige a partecipare alle donazioni”, questo l’appello. “Mentre ci prepariamo al Natale, è importante non dimenticare le molte persone nelle Filippine che vedono messa a dura prova la propria esistenza per via del tifone, fornendo loro aiuto e assistenza”, ha detto il direttore della Caritas altoatesina Paolo Valente, esortando la popolazione a mostrarsi solidale con le vittime del tifone. Chiunque voglia aiutare, può contribuire con una donazione utilizzando la causale “Aiuto catastrofi”: info sul sito www.caritas.bz.it.