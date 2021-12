Lussemburgo: nuove norme per arginare i contagi. Dalla diocesi precise disposizioni anche per messe e catechesi

Il Lussemburgo ha raggiunto il picco dei contagi del 2021 il 14 dicembre scorso. Oggi il governo presenta alla Camera nuove norme per arginare i contagi. Il super Green Pass funziona già per il tempo libero. In discussione se introdurlo al lavoro. Al riguardo la Commissione consultiva per i diritti umani (Ccdh) ha evidenziato i propri dubbi sull’opportunità di tale scelta, argomentando in un “parere” il rischio “che il divario continui ad allargarsi tra vaccinati e non vaccinati” e raccomandando al governo di migliorare la strategia comunicativa. È “importante vigilare sul fatto che le misure prese oggi, spesso in situazioni d’urgenza, possano essere giustificate anche una volta usciti dalla crisi sanitaria, quando tireremo le somme e dovremo curare ciò che è stato diviso e contrapposto”. L’amministrazione diocesana ha già definito nuove e precise disposizioni, a seconda del numero dei partecipanti alle funzioni religiose: fino a 50 persone è obbligatoria la distanza e la mascherina; da 51 a 200 partecipanti oltre a distanza e mascherina deve essere assegnato il posto. Se si prevedono più di 200 persone in Chiesa, bisogna controllare il pass e deve essere super (solo guariti o vaccinati). I cori possono cantare senza mascherine e senza distanziamento fisico durante le funzioni religiose, purché il numero dei cantori (organista compreso) non superi le 10 persone. A partire da 11 persone, scatta la regola del super pass. Distinzioni da rompicapo anche per la catechesi, in base all’età e al numero dei presenti.