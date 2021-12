Social network: Instagram e Telefono Azzurro, una Guida per un uso consapevole e sicuro della piattaforma

Tutelare i più giovani e la loro sicurezza è una priorità per Instagram. Per questo, in partnership con Telefono Azzurro, è stata sviluppata una nuova “Guida a Instagram”, disponibile gratuitamente nel centro per la sicurezza di Instagram, nella sezione “Genitori”.

Oltre ad una chiara descrizione degli strumenti già attivi per tutelare la sicurezza e la privacy dei più giovani su Instagram, la Guida include una serie di riflessioni e consigli concreti redatti dagli esperti di Telefono Azzurro per aiutare gli adulti a instaurare un dialogo costruttivo con i giovanissimi su come usare i social in modo appropriato e cosa fare se ci si trova in difficoltà.

Telefono Azzurro, che da oltre trent’anni opera a tutela del rispetto dei diritti dei bambini e degli adolescenti, è da sempre fortemente impegnato nella promozione di competenze digitali a sostegno della sicurezza online. La collaborazione con Instagram, che dura ormai da diversi anni, intende proprio rispondere all’esigenza di tutelare gli adolescenti fornendo loro, e agli adulti che li guidano, strumenti concreti su come utilizzare le piattaforme social in maniera consapevole e sicura.

“La Guida a Instagram, realizzata con la preziosa collaborazione di Telefono Azzurro, è parte di un lavoro che da tempo portiamo avanti per tutelare i più giovani nell’uso delle nostre piattaforme – ha spiegato Angelo Mazzetti, responsabile degli Affari istituzionali di Meta in Italia -. La Guida è inoltre un’occasione per aiutare genitori ed educatori a rimanere aggiornati su temi, come la sicurezza online, che non sempre padroneggiano e che hanno un impatto nella vita dei più giovani. Per poter avere un dialogo efficace e costruttivo con gli adolescenti su come utilizzare al meglio piattaforme come Instagram, è importante non solo conoscere il mezzo, ma anche capire come e quando parlarne. La Guida vuole rispondere ad entrambe queste esigenze”.

“È sempre più importante che bambini e adolescenti siano consapevoli dell’importanza di un uso corretto e attento delle piattaforme social. Premessa fondamentale, insieme ad un convinto coinvolgimento degli adulti, per poter affrontare la sfida del mondo digitale – ha sottolineato Ernesto Caffo, presidente di Telefono Azzurro -. Sfida che deve portare alla creazione di un forte ponte tra generazioni, allo scopo di produrre risposte adeguate ed evitare di incorrere in rischi, frequenti purtroppo in assenza di una guida, in mancanza di supporto da parte dei più grandi. È fondamentale sviluppare una sempre più ampia collaborazione tra istituzioni, aziende e società civile per la tutela delle persone più fragili, in particolare dei bambini e adolescenti”.