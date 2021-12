Spiritualità: Rossano, le Suore Riparatrici del Sacro Cuore organizzano un convegno su madre Isabella de Rosis

“Il convegno ha lo scopo di promuovere un approccio più ravvicinato sulla personalità e la testimonianza di vita della venerabile madre Isabella e condividere con tutti il messaggio sempre attuale della Madre, donna eucaristica, che ha operato con grande umiltà, testimoniando con la propria vita, l’amore, la devozione al Sacro Cuore di Gesù, ed indicando la santità come unico bene della persona”. Con queste motivazioni le suore Riparatrici del Sacro Cuore di Gesù si preparano alla tre giornate di incontri dal 17 al 19 dicembre prossimi nell’arcidiocesi di Rossano-Cariati, in occasione dei 110 anni dalla nascita al Cielo della venerabile madre Isabella de Rosis e dei 10 anni dall’apertura alla collettività del Centro di spiritualità a lei dedicato. Nel contesto del convegno, organizzato “per i giovani e le famiglie, in atteggiamento di profonda e gioiosa gratitudine al Signore per l’abbondanza dei doni ricevuti”, verranno rese note numerose “testimonianze di chi ha ricevuto delle grazie, per intercessione della venerabile Madre Isabella”. L’iniziativa è patrocinata dall’arcidiocesi di Rossano-Cariati e dall’amministrazione comunale di Corigliano Rossano con il supporto della Pro loco Rossano “La Bizantina” aps e del Centro studi musicali “G. Verdi”.