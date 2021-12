Sanità: Fico, “aggressioni a personale è fenomeno odioso, utilizzare risorse del Pnrr in modo tempestivo ed effettivo”

“La crisi pandemica ha colpito duramente il nostro Paese costringendo gli operatori sanitari ad uno sforzo immane. Questa dolorosa esperienza ha posto drammaticamente in evidenza le criticità strutturali dell’assistenza sanitaria. In particolare, ha reso evidente la necessità di potenziare il sistema ospedaliero e di migliorare al tempo stesso la rete di medicina territoriale e le cure domiciliari”. Lo ha affermato il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, nel videomessaggio al Secondo Congresso nazionale della Federazione nazionale Ordini professioni infermieristiche (Fnopi) dal titolo “Ovunque per il bene di tutti. Infermieristica di prossimità per un sistema salute più giusto ed efficace”.

Per la terza carica dello Stato “occorre inoltre superare l’annosa questione delle persistenti disparità territoriali e dei ritardi nell’erogazione dei servizi e delle prestazioni essenziali”. “L’obiettivo – ha spiegato – deve essere quello di assicurare un accesso effettivo ed equo di tutta la popolazione – in ogni parte del territorio nazionale – alle cure sanitarie e sociosanitarie, attraverso la definizione di standard qualitativi e quantitativi uniformi”. “Per questo – ha ammonito Fico – le risorse del Pnrr devono essere utilizzate in modo tempestivo ed effettivo. Il Sistema sanitario nazionale è un pilastro fondamentale della nostra democrazia, essenziale per l’effettiva tutela del diritto alla salute e per la garanzia dei principi di uguaglianza e solidarietà”. Secondo il presidente della Camera, “garantire misure e risorse adeguate per la tutela della salute costituisce altresì il modo più significativo per rendere il giusto tributo a tutti gli operatori sanitari tuttora impegnati in prima linea nella lotta alla pandemia. Non si sono mai tirati indietro e sono rimasti a combattere una guerra logorante a tutela della collettività. Un compito difficilissimo per cui vi siamo tutti grati”. Da Fico anche una sottolineatura riguardo agli “inaccettabili episodi di aggressioni nei confronti del personale sanitario: un fenomeno odioso, da condannare fermamente, a cui il Parlamento ha voluto dare una risposta approvando la legge per la sicurezza di medici e infermieri”.