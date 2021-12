Povertà: a Lucca il Rapporto “Illuminare le periferie”, sui temi lasciati ai margini dell’informazione

Sarà la città di Lucca a ospitare la presentazione del 4° Rapporto “Illuminare le periferie. Speciale povertà” il prossimo 17 dicembre (ore 11.30) presso il Centro riuso solidale, realtà che mette in valore l’economia circolare e crea occupazione e lavoro per categorie svantaggiate Il rapporto di ricerca, curato dall’Osservatorio di Pavia, promosso da Cospe, Usigrai, Fnsi, con il contributo dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (Aics), in collaborazione con Rai per il sociale, Tgr e da quest’anno anche con Caritas italiana, fotografa ancora una volta le sfide per il mondo dell’informazione in Italia. Il Rapporto fornisce dati e analisi sul racconto dei temi lasciati ‘ai margini’ dall’informazione italiana (disagio sociale, povertà educativa, disoccupazione e disuguaglianze nell’accesso dei servizi) per sollecitare il mondo del giornalismo a rimettere al centro gli invisibili, i giovani, le donne, le minoranze, gli esclusi in una dimensione di rispetto, ascolto e comprensione nell’informazione italiana. “Dare voce ai giovani, la categoria che sta subendo più di altre le conseguenze della pandemia, alle povertà contemporanee, raccontare temi ‘ai margini’, disagio sociale, povertà educativa, disoccupazione e disuguaglianze fa esistere le questioni e le persone” afferma Anna Meli, direttrice comunicazione di Cospe. Don Marco Pagniello, direttore di Caritas italiana aggiunge: “E’ una grande sfida da vincere insieme: guardare e raccontare sempre la storia dalla prospettiva dei più poveri, senza fare mai venire meno la “parresia della denuncia” per contribuire a creare istituzioni più sane, ordinamenti più giusti, strutture più solidali”.