Consiglio europeo: Sassoli (Parlamento), “una Ue che innova, protegge, faro di democrazia”. Il ruolo della Conferenza sul futuro

(Photo SIR/European Commission)

Un’Europa che innova, protegge e sia un faro grazie al suo modello democratico. David Sassoli, presidente del Parlamento europeo, ha delineato davanti al Consiglio europeo riunito a Bruxelles i tre principi-chiave che l’Europa dovrebbe seguire nel suo progetto di ripresa dalla pandemia di Covid-19. “L’Europa ha bisogno di un nuovo progetto di speranza. Penso che questo progetto possa essere costruito intorno a tre assi forti, a un triplice desiderio di Europa che sia unanimemente condiviso da tutti gli europei: quello di un’Europa che innova, di un’Europa che protegge e di un’Europa che sia faro”. Sassoli (che dovrebbe essere al suo ultimo summit come presidente dell’Euroassemblea, la cui carica sarà rinnovata a gennaio) ha affermato: “Quello di cui abbiamo bisogno è un’innovazione in tutti i settori, un rinnovato senso di creatività, per le nostre istituzioni, per le nostre politiche, per i nostri modi di agire e anche per i nostri stili di vita, poiché è ciò che la transizione ecologica richiede. La Conferenza sul futuro dell’Europa deve aiutarci a trovare percorsi di innovazione possibili per ricreare il senso di un progetto in cui tutti gli europei possano riconoscersi”.