Libri: Roma, premiati i vincitori del premio internazionale “Economia e società”

Le opere “Recovering Common Goods”, di Patrick Riordan (Dublin, Veritas 2017) e “Ecología integral. La recepción católica del reto de la sostenibilidad. 1891 (Rerum Novarum) – 2015 (Laudato Sì)”, di Jaime Tatay (Madrid, Bibioteca de Autores Cristianos, BAC 2018) hanno vinto la quinta edizione del Premio Internazionale “Economia e società” promosso dalla Fondazione Centesimus Annus – Pro Pontifice, per la sezione “Pubblicazioni in dottrina sociale”. Il Premio, corrispondente ad un importo complessivo di 20mila euro, viene conferito ogni due anni ad opere che si contraddistinguono per un contributo originale all’approfondimento e all’applicazione della Dottrina sociale della Chiesa e sono di riconosciuta solidità dottrinale, nonché comprensibile al grande pubblico. Il Premio – si legge in una nota – viene assegnato questo pomeriggio, a Roma, nel corso di una cerimonia presso il Palazzo della Cancelleria (Piazza della Cancelleria, 1). A presiedere la cerimonia il card. Pietro Parolin, Segretario di Stato vaticano; l’intervento introduttivo è a cura di Anna Maria Tarantola, presidente della Fondazione Centesimus Annus – pro Pontifice, mentre il card. Reinhard Marx, arcivescovo di Monaco e Frisinga presenta le opere vincitrici; la riflessione sul tema riguardante il Premio di quest’anno è svolta dal Cardinale Silvano Maria Tomasi, delegato speciale per il Sovrano Ordine di Malta.