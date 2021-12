Diocesi: Caritas Venezia, stasera 55 ospiti di mense e dormitori visiteranno San Marco. Poi incontro con il patriarca e cena in seminario

Una visita riservata a San Marco, l’incontro con il patriarca Francesco Moraglia e la cena di Natale in seminario offerta dalla Caritas diocesana. Questo il programma della serata, in programma oggi, che la Chiesa veneziana regalerà alle 55 persone ospiti delle mense e dei dormitori e alle famiglie legate a Casa famiglia “San Pio X”. “Una serata per essere nutriti nello spirito – spiega una nota – attraverso la bellezza della basilica cattedrale di San Marco e per vivere una occasione di dialogo con il patriarca Francesco, che si concluderà poi con un momento conviviale e gli auguri di Natale in Seminario. I seminaristi serviranno a tavola e offriranno poi un breve momento di intrattenimento”.

“La diocesi di Venezia ha desiderato offrire un momento di condivisione e bellezza”, spiega il direttore della Caritas, il diacono Stefano Enzo, aggiungendo che “i nostri ospiti non devono solo sentirsi raggiunti da un servizio o da una funzione di assistenza”. “L’arte di San Marco è per i poveri, perché è povera e ricca al contempo: elaborata e preziosa, ma allo stesso tempo per tutti, in particolare per i poveri che ne potevano e ne possono godere”, prosegue Enzo, sottolineando che “i poveri si appropriano così della loro cattedrale. San Marco non è un luogo per turisti, è la Casa di Dio e perciò è una casa per tutti, in cui l’arte è a servizio della liturgia e dell’evangelizzazione”.