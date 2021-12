Diocesi: Napoli, lunedì mons. Battaglia invita a un incontro in duomo chi ha aderito al Patto educativo

L’appello lanciato dall’arcivescovo di Napoli, mons. Mimmo Battaglia, attesa l’urgente necessità di un Patto educativo per l’area metropolitana di Napoli, è stato accolto con attenzione e favore tanto che si è avuta l’adesione di numerose istituzioni, realtà ecclesiali, enti del Terzo settore e del volontariato, del mondo della scuola e della società civile.

Particolarmente significativa è stata la risposta positiva del Presidente della Regione, Vincenzo De Luca, del Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi e del Prefetto di Napoli, Claudio Palomba, i quali hanno manifestato “vivo interesse per l’iniziativa e volontà di creare una rinnovata rete che con spirito sinergico, solidale e comunitario possa adoperarsi per il bene dei figli più piccoli e giovani della città di Napoli”.

Con tale premessa e per iniziare un cammino comunitario, l’arcivescovo invita tutti coloro che hanno aderito al Patto educativo ad un incontro che si terrà nel duomo di Napoli, lunedì 20 dicembre, alle ore 16.

“In tale sede don Mimmo presenterà alcune proposte concrete, confrontandosi con le autorità presenti. La scelta di mettere a disposizione il duomo per quest’incontro non liturgico né strettamente pastorale testimonia il convincimento dell’arcivescovo e della Chiesa napoletana che i bambini, i ragazzi e i giovani di Napoli sono il bene più sacro della città, il suo tesoro più prezioso, le fondamenta su cui edificare il presente e il futuro dell’intera comunità cittadina”, spiega una nota della diocesi.

L’accesso al duomo per quest’evento è possibile solo con il super green pass.