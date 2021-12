Coronavirus Covid-19: Fermo, sabato l’arcivescovo Pennacchio celebra una messa di ringraziamento per il personale sanitario

Al termine del primo corso diocesano di formazione alla Pastorale della salute, organizzato dall’arcidiocesi di Fermo, mons. Rocco Pennacchio celebrerà una messa, sabato 18 dicembre, alle ore 17.15, in duomo.

A questa celebrazione, promossa dalla sezione diocesana dell’Associazione medici cattolici italiani, sono invitati a partecipare medici, infermieri, operatori sanitari, tutti i professionisti nel mondo della salute che abitano e/o risiedono nel territorio diocesano.

“Sarà questa un’occasione nella quale mons. Pennacchio con sentimenti di gratitudine e fraternità, a nome dell’intera Chiesa diocesana di Fermo, potrà ringraziare il personale medico-sanitario per l’impegno profuso in questo tempo di emergenza, pregare in suffragio di tutti gli operatori sanitari scomparsi in questo tempo di pandemia e augurare serene festività natalizie”, si legge in una nota della diocesi.