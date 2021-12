Sanità: Roma, nasce la Fondazione Policlinico universitario Campus Biomedico per maggiore sviluppo assistenza sanitaria, ricerca, innovazione

“Essere ancora più vicina al progresso medico-scientifico a favore della salute delle persone”. È l’obiettivo della nuova Fondazione Policlinico universitario Campus Biomedico, costituita dall’Università Campus Biomedico di Roma e dai suoi enti promotori, l’Associazione Campus Biomedico e il Campus Biomedico Spa, che assumerà dal primo gennaio 2022 la gestione del Policlinico Campus Biomedico.

Il Consiglio di amministrazione dell’Università Campus Biomedico, riunitosi ieri, ha proceduto alla nomina del Consiglio di amministrazione della Fondazione Policlinico Ucbm: Carlo Tosti presidente, Fabio Angelini, Marco Ferlazzo, Chiara Fiorani, Alessandro Pernigo, Stefano Piccaluga, Paolo Sormani. Il Cda resterà in carica per 3 anni.

La neonata Fondazione, si legge in un comunicato, “porterà avanti lo sviluppo del Policlinico universitario mantenendo la sua peculiare vocazione negli ambiti dell’assistenza alla persona, della ricerca scientifica e dell’innovazione in campo biomedico e sanitario, sia clinico che traslazionale. Continuerà ad agire in stretta sinergia con l’Università, a supporto della quale opera sin dalla sua nascita, nel 1994, con la stessa unità di intenti e nel rispetto dei valori che ispirano da sempre la sua azione, secondo l’ispirazione del Beato Alvaro del Portillo”.

Nel corso della stessa riunione il Cda di Ucbm ha approvato il nuovo statuto dell’Università. Gli enti promotori dell’Università hanno poi designato i 6 componenti del nuovo Cda dell’Università (che entrerà in funzione il 1 gennaio 2022 e resterà in carica per i prossimi 3 anni): Chiara Fiorani, Sara Galluzzo, Cristina Masella, Alessandro Pernigo, Andrea Rossi, Carlo Tosti. Essi si uniscono a Raffaele Calabrò, rettore dell’Università, in quanto tale, membro di diritto del Cda.