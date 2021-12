Aggiornamenti sociali: padre Riggio nuovo direttore del mensile dei gesuiti di Milano. Succede a padre Costa

Padre Giuseppe Riggio (Foto Aggiornamenti sociali)

Padre Giuseppe Riggio è il nuovo direttore della rivista dei gesuiti di Milano “Aggiornamenti sociali”. Il 2022 si apre quindi con un avvicendamento alla direzione del mensile dedicato alla riflessione e all’approfondimento dei fenomeni sociali, articolando fede e giustizia nella prospettiva dell’ecologia integrale. Padre Giacomo Costa, direttore dal 2010, passa il testimone a Giuseppe Riggio, ma continuerà a svolgere il ruolo di presidente della Fondazione culturale San Fedele, editore della rivista, oltre che di superiore dei gesuiti di Milano e di vicepresidente della Fondazione Carlo Maria Martini; inoltre, spiega una nota, potrà dedicare maggiori risorse alla collaborazione con la Segreteria del Sinodo per il coordinamento del Sinodo 2021-2023 della Chiesa universale.

Nato a Messina nel 1976, dopo la laurea in giurisprudenza, padre Giuseppe Riggio ha conseguito la specializzazione in Diritto ed economia delle Comunità europee presso l’Università La Sapienza e ha lavorato alcuni anni presso il Cnel (Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro). Entrato nella Compagnia di Gesù nel 2003, ha compiuto gli studi filosofici a Padova e quelli teologici fra Parigi e Milano svolgendo un tirocinio di due anni al Segretariato per la giustizia sociale e l’ecologia della Curia generalizia della Compagnia di Gesù, a Roma. Nel 2013 entra nella redazione di Aggiornamenti Sociali, diventando caporedattore due anni dopo. Oltre ad aver pubblicato una monografia teologica sul gesuita francese Michel de Certeau (storico, antropologo e studioso dei mistici del Seicento), Riggio è coautore di “Il nome giusto delle cose”, pubblicato nel 2018, un volume sul discernimento ignaziano rivolto ai giovani e a quanti li accompagnano. Nel novembre 2021 è stato nominato Consulente ecclesiastico nazionale dell’Ucsi, l’associazione dei giornalisti cattolici.

“Il cambio di direzione si pone in un momento particolarmente stimolante per la vita della rivista: dopo aver rinnovato il proprio progetto editoriale e la propria grafica a inizio 2021, la prossima sfida che attende Aggiornamenti Sociali è – sempre secondo i gesuiti di Milano – potenziare la propria presenza nel mondo del web e dei new media, scoprendo nuovi canali e nuovi linguaggi per portare avanti la propria missione di stimolare il dialogo, favorire il discernimento dei fenomeni sociali e accompagnare l’azione per il cambiamento”.