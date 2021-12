Diocesi: Acireale, domani conferenza su “Le Natività di Caravaggio in Sicilia”

Si svolgerà, venerdì 17 dicembre, alle 18.30, nella basilica collegiata di San Sebastiano Martire, ad Acireale, l’evento “Le Natività di Caravaggio in Sicilia, 1600-1609”, organizzato dal Museo basilica San Sebastiano e dalla Consulta della cultura di Acireale. I relatori saranno Maurizio Vitella, docente del Dipartimento Culture e Società dell’Università di Palermo, e il ricercatore e studioso di Caravaggio Michele Cuppone, autore del saggio “Caravaggio, la Natività di Palermo. Nascita e scomparsa di un capolavoro” (Campisano Editore). I saluti iniziali di mons. Giovanni Mammino, don Alessandro Di Stefano e Salvo Leotta.

La prima opera di Caravaggio che sarà presentata è “la Natività con i santi Lorenzo e Francesco”. L’artista realizzò quest’opera a Roma. Fu poi inviata a Palermo perchè era stata commissionata dall’Oratorio di San Lorenzo, dove fu rubata nell’ottobre del 1969. Poi, “l’Adorazione dei pastori”, oggi al Museo regionale della città di Messina. Opera realizzata da Caravaggio nella città dello stretto tra il 1608 e il 1609, in fuga da Malta. Il confronto con la tela di Palermo chiarisce l’evoluzione stilistica del pittore, che in Sicilia cominciò a dipingere in una maniera tutta nuova.