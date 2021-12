Incontro di Taizé: Torino, a fine anno giovani in contemplazione della Sindone e alla Marcia della pace animata dal Sermig

Rimandato a luglio 2022 l’incontro europeo dei giovani di Taizé a Torino, a fine 2021 i frères della Comunità ecumenica saranno nella città sabauda per guidare la preghiera e animare i “workshop” su temi spirituali e sociali. I partecipanti, come già da tempo è stato annunciato, vivranno anche un momento di contemplazione della Sindone. “Non una ostensione – precisa la diocesi in una nota – ma l’opportunità, offerta ai giovani iscritti ai workshop, di una meditazione sul Telo”. Così nel pomeriggio di giovedì 30 dicembre, verrà data loro l’opportunità, confermata dall’arcivescovo Cesare Nosiglia, di vivere nel domo di San Giovanni un momento di preghiera in Duomo e contemplare la Sindone. “È una opportunità riservata a questi giovani, e ad alcuni invitati in rappresentanza delle istituzioni e delle diocesi italiane”, spiega la diocesi, aggiungendo che “in cattedrale con l’arcivescovo ci sarà frère Alois, priore di Taizé”. La preghiera, che sarà trasmessa in diretta televisiva su Tv2000 dalle 17.25 alle 17.50, sarà preceduta, alle 17, da una “anteprima” che illustra il cammino compiuto in questi anni verso l’incontro europeo dì Taizé a Torino, ora fissato nel luglio prossimo.

Il 31 dicembre, poi, torna la Marcia della pace animata dal Sermig, a cui quest’anno sono invitati a partecipare, insieme con tutti i torinesi, i giovani dell’incontro di Taizé. L’appuntamento è fissato per le 22.30 all’Arsenale della pace da dove prenderà il via la Marcia che raggiungerà la chiesa di Maria Regina della pace in Barriera di Milano; qui, alle 23.15, ci sarà un tempo di preghiera, animato dalla comunità dì Taizé, fino alla mezzanotte.