Diocesi: Matera-Irsina, sabato s’inaugura la mostra di presepi presso la chiesa del Carmine in vista del Congresso eucaristico nazionale

L’Associazione Maria SS. della Bruna partecipa alle iniziative attivate per Natale 2021 dal comune di Matera con la realizzazione di un allestimento presepiale che annuncia l’evento ecclesiale che interesserà Matera l’anno prossimo: il 27° Congresso eucaristico nazionale.

Ricollegandosi al tema scelto dai vescovi italiani per tale avvenimento (“Torniamo al gusto del pane, per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione”) il progetto è stato denominato “Il Bambino che si fa pane” e crea un ponte tra la nascita di Gesù Bambino e l’Ultima Cena, quando fu istituita l’Eucaristia.

Nella chiesa del Carmine (palazzo Lanfranchi), grazie alla disponibilità di Annamaria Mauro, direttrice del Museo nazionale di Matera, insieme al grande presepe di proprietà dell’Associazione, sono stati collocati altri presepi realizzati da artigiani locali: il tutto contestualizzato, appunto, come un’Ultima Cena con il pane di Matera.

“Al centro della scena – si legge sul sito della diocesi -, un riferimento al carro trionfale della Madonna della Bruna era inevitabile: pane e carro della Bruna, in effetti, sono riconducibili all’Eucaristia, poiché, entrambi divisi spezzettati e distribuiti, da secoli alimentano uno il corpo e l’altro l’anima dei materani”.

La mostra sarà inaugurata sabato 18 dicembre, alle ore 17, e sarà visitabile, nel rispetto delle normative anti Covid, fino al 6 gennaio 2022, nelle fasce orarie 9-13 e 16-19.30.