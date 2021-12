Agricoltura: Acli Terra, al via da domani a Bari il settimo congresso nazionale

Al via, a Bari, la due giorni di Acli Terra che celebra il suo settimo congresso nazionale dal titolo “Coltiviamo il futuro. I valori e i beni rurali nella transizione ecologica”. Un evento che vedrà la partecipazione di diverse personalità del settore agricolo, delle istituzioni locali e del mondo delle Acli e che sancirà, al termine, l’elezione del nuovo Comitato nazionale. “Una nuova agricoltura, che dia valore all’Italia del buon cibo e di quell’agroalimentare che sa incontrare i bisogni profondi dei consumatori e dei cittadini, del turismo, dell’arte, della cultura, della bellezza, dell’innovazione intelligente”. È questa la prospettiva che introduce il tema principale del Congresso, secondo le parole del presidente uscente, Antonino Ziglio. “L’augurio è che la nuova dirigenza possa proseguire le attività di contrasto al caporalato che abbiamo portato avanti in questi anni – ha aggiunto Ziglio – nell’ottica di una maggiore attenzione alle politiche del lavoro, affinché si possano raggiungere risultati sperati quali quelli del salario garantito”. Negli ultimi anni, l’associazione professionale agricola delle Acli ha, infatti, dedicato le proprie energie a sviluppare alcune specifiche direttrici principali, quali l’agricoltura sociale, l’attenzione all’ambiente, all’agricoltura biologica e la valorizzazione delle aree interne del Paese, ai giovani e il lavoro e all’agricoltura per la sostenibilità alimentare e lo sviluppo dell’Africa. Più di 200 i delegati, provenienti da ogni parte di Italia, che parteciperanno ai lavori del congresso, nel rispetto delle norme anti-Covid. Gli interventi principali potranno essere seguiti sulle pagine social di Acli Terra nazionale.