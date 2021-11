“Per i 60 anni della facoltà di Medicina e chirurgia, l’Università Cattolica del Sacro Cuore dona famaci di prima necessità per strutture sanitarie di Libano, Siria e Sudan attraverso l’Elemosiniere della Santa Sede, card. Konrad Kraewski”. È quanto si legge in un comunicato stampa diffuso dall’ateneo. Oggi è stata celebrata da Papa Francesco, una messa, al Policlinico Gemelli di Roma, in occasione dell’anniversario.