Papa Francesco: “la fratellanza è un modo di fare la storia” e “il dialogo è via per edificare il futuro”. L’8 e 9 novembre conferenza a Roma sulla cultura dell’incontro

“Vi ringrazio per il vostro sforzo di riflessione su un tema cruciale per il nostro mondo. Con le vostre lezioni, i vostri articoli le vostre iniziative congiunte continuate ad aiutare tanti a diventare maestri artigiani di una cultura che favorisca la comprensione reciproca”. Lo scrive Papa Francesco nella lettera indirizzata a John DeGioia, presidente della Georgetown University, e a p. Antonio Spadaro, direttore de La Civiltà Cattolica, in vista della conferenza internazionale “La cultura dell’incontro: il futuro del dialogo interculturale e interreligioso”, organizzata l’8 e 9 novembre dal Berkley Center for Religion, Peace, and World Affairs della Georgetown University e da La Civiltà Cattolica presso Villa Malta, sede della rivista. Parteciperanno come speakers principali il card. Miguel Ángel Ayuso e il card. Luis Antonio Tagle. Interverrà anche Sultan Faisal Al Remeithi, segretario generale del Muslim Council of Elders.

Se “oggi facciamo fatica ad ascoltarci e comprenderci”, prosegue il Papa, “il dialogo è espressione autentica dell’umano, una via che merita di essere intrapresa con pazienza” perché “è la via per edificare insieme il futuro. Sia questo il vostro compito: far sì che le differenze convivano integrandosi, arricchendosi e illuminandosi a vicenda, anche se questo comporta discussioni diffidenze. La fratellanza, intesa nel suo senso più profondo, è infatti un modo di fare la storia, compito nel quale vi invito ad impegnarvi con decisione”, l’esortazione del Pontefice.

Il convegno celebrerà il primo anno dalla pubblicazione dell’enciclica Fratelli tutti per contribuire a realizzarne la visione. Tre sessioni esploreranno le prospettive offerte dalla Dichiarazione sulla Fratellanza Umana del 2019 e dalla Fratelli tutti, pietre miliari nella comprensione interreligiosa, e le implicazioni di una cultura dell’incontro per il futuro del dialogo interculturale e interreligioso. L’evento sarà registrato e il video sottotitolato sarà pubblicato sulle pagine YouTube delle istituzioni organizzatrici: La Civiltà Cattolica (www.youtube.com/civcatt) e Berkeley Center (www.youtube.com/user/berkleycenter)