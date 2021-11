Papa al Gemelli: Anelli, “I’esperienza universitaria è un’esperienza di prossimità”

“L’esperienza universitaria è un’esperienza di prossimità. Nel dramma della pandemia ne abbiamo avuto rinnovata certezza”. Lo ha detto il rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Franco Anelli, nel ringraziamento al Papa, al termine della Messa da lui presieduta per il 60° anniversario dell’inaugurazione della Facoltù di Medicina e Chirurgia, che cade nell’anno in cui l’ateneo celebra i cento anni dalla fondazione, avvenuta nel dicembre del 1921. “Anzitutto con l’impegno intenso e coraggioso dei medici e del personale sanitario del Policlinico, ma al medesimo tempo con lo sforzo dell’intero corpo docente e del personale dell’Università per non interrompere l’esercizio della missione educativa, per non perdere il contatto con gli studenti e consentire a ciascuno di loro di proseguire il proprio percorso di studi”, ha proseguito Anelli a proposito dell’attività durante l’emergenza sanitaria ancora in corso. “Nel corso di questi sessant’anni, la Facoltà di Medicina e Chirurgia ha fatto grandi progressi nell’attività didattica e di ricerca, mantenendo una missione chiara e immutata”, il bilancio del rettore: “unire, come Ella ci insegna, il linguaggio della mente, del cuore e delle mani, e porli tutti al servizio del malato, nel quale si riflette l’immagine dell’umanità”.